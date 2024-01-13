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Запрещена женщинам после 40-ка: стилистка назвала неудачную прическу, подчеркивающую признаки старения

Запрещена женщинам после 40-ка: стилистка назвала неудачную прическу, подчеркивающую признаки старения

В мире моды и стиля тенденции постоянно меняются, и прически не являются исключением. Стилистка Алина Иванова высказала свое мнение о прическе, которая, по ее словам, выходит из моды и в определенном смысле подчеркивает признаки старения.

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