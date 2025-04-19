О порубочном билете в Московской области для вырубки деревьев на земельном участке

Новые владельцы земельных участков в Подмосковье часто задаются вопросом, как спилить ненужные деревья и кустарники без лесосечного билета? Из этой статьи вы узнаете, нужно ли вам разрешение на вырубку леса.
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