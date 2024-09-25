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  • Eduard
    Не преувеличивай! Украина,это те кто ваш боинг сбили причем нарочно!Боррель заявил, ч...
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Вучич указал на лицемерие выступающих на полях ООН при обсуждении Украины

Вучич указал на лицемерие выступающих на полях ООН при обсуждении Украины

Утверждение ряда выступающих на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН о том, что украинский конфликт – невиданный со времен Второй мировой войны прецедент, указывает на двойные стандарты в подходах к международному праву, заявил президент Сербии Александр Вучич.

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