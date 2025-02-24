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Сенатор Пушков: новый канцлер Германии Мерц планирует развалить страну

Лидер консервативного Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц будет строить свою политику на самоликвидации Германии и уничтожении ее экономики из-за раскола страны, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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