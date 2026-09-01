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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Последняя фотосессия Мэрилин Монро

Последняя фотосессия Мэрилин Монро

Мэрилин Монро была воплощением женственности. В ней было все: игривость, хитринка, красота, харизма, кокетство и еще многие многие черты, из которых и состоит женщина.

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