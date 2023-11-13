На Земле наблюдают магнитную бурю: она на сутки отстала от прогноза

Возбуждение магнитосферы достигло уровня G1.Ученые лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН фиксируют сегодня, 13 ноября, магнитную бурю уровня G1 – то есть, слабой интенсивности.