На Земле наблюдают магнитную бурю: она на сутки отстала от прогноза

Возбуждение магнитосферы достигло уровня G1.Ученые лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН фиксируют сегодня, 13 ноября, магнитную бурю уровня G1 – то есть, слабой интенсивности.
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