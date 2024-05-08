Все новинки Пекинского автосалона

Говорят, большое видится на расстоянии. В случае с Пекинским автосалоном засвидетельствую: точно так, очень видится! Там, где десять лет назад выставлялось сборище непонятных заводиков, выпускающих плохие копии японских малолитражек и внедорожников, там теперь современные автопроизводители — стенд Chery или Geely смотрится ничуть не менее респектабельно, чем у Мерседеса или Фольксвагена.