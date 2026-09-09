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ИА Регнум

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OpenAI заявила, что ее модель ИИ смогла решить одну из «загадок тысячелетия»

OpenAI заявила, что ее модель ИИ смогла решить одну из «загадок тысячелетия»

Американская корпорация OpenAI заявила, что ее модель искусственного интеллекта (ИИ) сумела найти решение уравнений Навье — Стокса, которые являются одной из семи «загадок тысячелетия».

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