Госдеп признал невозможность для Украины вступить в НАТО в 2024 году

Киев услышал от Штатов редкий прямой ответПредставитель американского госдепа Дэниел Сайзек сообщил украинским журналистам, что вступления Киева в состав Североатлантического альянса на саммите НАТО, который состоится в 2024 году в Вашингтоне, Запад не ожидает.