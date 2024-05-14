Коронавирус усилился в Калужской области

Федеральный оперштаб опубликовал обновленную статистику по распространению коронавирусной инфекции на территории Калужской области в период с 6 по 12 маяФедеральный оперштаб опубликовал обновленную статистику по распространению коронавирусной инфекции на территории Калужской области в период с 6 по 12 мая.
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