Коронавирус усилился в Калужской области

Федеральный оперштаб опубликовал обновленную статистику по распространению коронавирусной инфекции на территории Калужской области в период с 6 по 12 маяФедеральный оперштаб опубликовал обновленную статистику по распространению коронавирусной инфекции на территории Калужской области в период с 6 по 12 мая.