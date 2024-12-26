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«Сегодня версий не выдвигаем»: последние данные о крушении Embraer под Актау

Еще до вылета из Казахстана с пострадавшими успел пообщаться корреспондент «Известий» Иван Литомин. В областной больнице Актау сейчас находится шесть пострадавших в авиакатастрофе — три гражданина Киргизии и три гражданина Азербайджана.

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