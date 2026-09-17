Евгений Семенов: «Российское общество показало высокий уровень зрелости»

«Существует целый набор факторов, которые повлияли на то, что попытки нарушить ход избирательной кампании в России провалились», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, размышляя о том, за счет каких факторов России удалось сорвать планы Запада по дискредитации выборов.