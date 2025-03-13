Француз был оштрафован 56 раз соседом-полицейским

Механик из Марселя, Франция, менее чем за два года получил 56 штрафов, все из которых были выписаны сотрудником полиции, который делал ему замечания, что он паркует свой автомобиль не в разрешенном месте.
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