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Царьград

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Министр обороны Италии сообщил о повреждении истребителя F-2000

Министр обороны Италии сообщил о повреждении истребителя F-2000

Итальянский истребитель Eurofighter F-2000 был поврежден при атаке на саудовскую авиабазу Таиф. Министр обороны Гуидо Крозетто заверил, что никто из итальянских военных не пострадал, а меры безопасности были заранее усилены.

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