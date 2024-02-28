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Володин: Макрон решил разжечь третью мировую, чтобы сохранить свою власть

Володин: Макрон решил разжечь третью мировую, чтобы сохранить свою власть

Президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы сохранить свою власть, не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну.

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Комментарии
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АндрейБорков
А у Мони Макрона мозги вообще есть? Вот сколько его власть даже в этой сраной Франции просуществует после начала, не дай Бог, 3-й Мировой войны? Или он со своей Францией на спутнике Марса Фобосе находится? Если все же эта 3-я Мировая начнется, то ни какой Франции и ни какого Макрона к исходу первых суток этой войны просто не будет! Если Моня этого не понимает, тогда о чем с ним вообще можно говорить, какие вопросы решать? Правильно ВВП трубку телефона не брал, когда ему Моня звонил! О чем с Моней Путин мог говорить? О круасанах на Монмартре? Теперь даже ежикам в лесу понятно, что Моня или идиот или очень правдоподобно под идиота работает.
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