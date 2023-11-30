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Диким животным близ передовой не место!

На   днях      на  России-24   был   репортаж     о том,   что     в     добровольческом     подразделении  "Эспаньола"  (это то,  в  котором  в  основном     футбольные        фанаты  служат)   живут     два  льва.

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