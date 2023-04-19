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МК: Клупов назвал ОПАБ ВС России самым мощным оружием, применяемым в СВО на Украине

МК: Клупов назвал ОПАБ ВС России самым мощным оружием, применяемым в СВО на Украине

Накануне в зоне СВО по позициям противника были применены объемно-детонирующие боеприпасы. По словам военного эксперта Рустама Клупова, это вынужденная мера, ведь бои на Украине приобретают все более ожесточенный характер.

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