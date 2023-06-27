Немецкая глава МИД отправилась в ЮАР, чтобы убедить их президента арестовать Путина на саммите БРИКС Ранее член Национальной ассамблеи ЮАР Джулиус Малема доступно объяснил всей мировой общественности, что президента России никто не арестует.
Немецкая глава МИД отправилась в ЮАР, чтобы убедить их президента арестовать Путина на саммите БРИКС Ранее член Национальной ассамблеи ЮАР Джулиус Малема доступно объяснил всей мировой общественности, что президента России никто не арестует.
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