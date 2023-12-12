Встреча с сотрудниками ОГАИ и ОНиПТЛ.

07.12.2023 в рамках ´Недели правовых знаний´,которая проходила в колледже с 01.12.2023 по 10.12.2023, для учащихся 1-х и 2-х курсов был организован актуальный разговор ´Соблюдаем законы дорог´, в качестве спикера выступила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Куляй Дарья Сергеевна, которая напомнила обучающимся о правилах перехода улиц, .