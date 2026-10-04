OpenAI и Synopsys разрабатывают модель ИИ для проектирования микрочипов

В отличие от универсальной модели, подключенной к инженерному ПО, GPT-Synopsys проектируется так, чтобы стать экспертом в использовании самих инструментов: она будет учиться запускать рабочие процессы систем автоматизированного проектирования (САПР), интерпретировать результаты и многократно изменять проекты на основе этих результатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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