Хайтек+
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хайтек+

25 подписчиков

OpenAI и Synopsys разрабатывают модель ИИ для проектирования микрочипов

OpenAI и Synopsys разрабатывают модель ИИ для проектирования микрочипов

В отличие от универсальной модели, подключенной к инженерному ПО, GPT-Synopsys проектируется так, чтобы стать экспертом в использовании самих инструментов: она будет учиться запускать рабочие процессы систем автоматизированного проектирования (САПР), интерпретировать результаты и многократно изменять проекты на основе этих результатов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым