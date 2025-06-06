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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Трамп заявил, что Украина дала России повод разбомбить их

Трамп заявил, что Украина дала России повод разбомбить их

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина дала России повод пойти и "разбомбить их к чертям", сообщает Рейтер"Украина дала Путину повод пойти и разбомбить их в чертям", - пишет агентство со ссылкой на заявление американского лидера.

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