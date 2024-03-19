Американский дрон Reaper в Польше посадила российская система РЭБ «Красуха»

Инцидент с вынужденной посадкой американского разведывательного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper в Польше является результатом успешной работы российских систем радиоэлектронной борьбы “Красуха-2” и “Красуха-4”.
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