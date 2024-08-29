Готовились всей семьёй: в Рощино прошёл семейный фестиваль «Васнецовский карнавал»

Костюмы на любой вкус Организаторы фестиваля ожидали, что люди придут без костюмов, и подготовились. "Я сделала из папье-маше головы почти всех персонажей Васнецова, – рассказала Metro худрук фестиваля Екатерина Тимофеева.
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