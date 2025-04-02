Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 964 подписчика

"Плащ-невидимку" разработали для бойцов СВО: как он помогает на фронте

"Плащ-невидимку" разработали для бойцов СВО: как он помогает на фронте

Русские специалисты разработали для бойцов СВО специальный "плащ-невидимку".В Красноярске для русских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, был разработан специальный "плащ-невидимка".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх