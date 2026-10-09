В ночь с 8 на 9 октября 2026 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу позвонил Флавио Болсонару, сенсационному лидеру первого тура президентских выборов в Бразилии, поздравил его с «большим достижением» и пригласил в Израиль .