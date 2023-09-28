Россиянам грозит тюрьма за срыв некоторых грибов

Оценивать тяжесть преступления будут по каждому отдельному эпизоду С 12 октября вступит в силу новая статья уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за повреждение или уничтожение краснокнижных грибов.
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