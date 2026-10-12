Так в реальности снимает OnePlus 16: опубликованы примеры дневной съемки и ночной съемки с зумом

Максимальный зум — 6х Сегодня OnePlus официально представила новый флагманский смартфон OnePlus 16, и сегодня же китайский ресурс MyDrivers опубликовал фото, сделанные камерой новинки.
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