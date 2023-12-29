Полицейский Дед Мороз из Хакасии присоединился к акции «Ёлка желаний»

Инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Абакану в образе Деда Мороза и Снегурочки поздравили с Новым годом троих ребятишек в возрасте от 4 до 13 лет, папа которых погиб в ходе специальной военной операции.
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