Trump Has Rapidly Eroded Biden’s Cash Edge

“Donald Trump out-raised President Biden for the second consecutive month in May, outpacing his successor by roughly $81 million in donations over the last two months as he rode a surge of financial support after his felony conviction,” the New York Times reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)