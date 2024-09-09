Власти КНР с 1 ноября сократят список ограничений для иностранных инвестиций

Китайские власти с 1 ноября 2024 года сократят список ограничений для иностранных инвестиций с 31 до 29 пунктов, обнулив, тем самым, перечень запретных пунктов на вложение зарубежных средств в производственный сектор, передает новостное агентство Xinhua.
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