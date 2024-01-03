«Славянские корточки», почему нам комфортно в неестественной позе?

Когда заходит речь о сидении на корточках, нередко возникают горячие споры. Существуют два непримиримых лагеря, в одном из которых находятся те, кто считают это положение удобным и даже способствующим укреплению ног, а другие — прерогативой уголовников и негативно влияющей на здоровье позой.
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