Более 2,4 млн туристов могут посетить Алтайский край в 2024 году

Это примерно на 100 тысяч человек больше, чем по итогам прошлого года В 2024 году Алтайский край ожидает принять более 2,4 млн туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление по развитию туризма и курортной деятельности.
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