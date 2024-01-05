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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Более 2,4 млн туристов могут посетить Алтайский край в 2024 году

Более 2,4 млн туристов могут посетить Алтайский край в 2024 году

Это примерно на 100 тысяч человек больше, чем по итогам прошлого года В 2024 году Алтайский край ожидает принять более 2,4 млн туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление по развитию туризма и курортной деятельности.

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