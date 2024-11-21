Более трети предпринимателей повысят стоимость товаров из-за трат на рекламу

Более 60% опрошенных российских предпринимателей увеличили или планируют увеличить цены на свои товары и услуги, потому что у них возросли траты на рекламу, пишет Forbes со ссылкой на опрос аналитического центра «Консоль.
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