Микель Артета: «Не могу сказать: «Играйте плохо, не бейте – «Ливерпуль» сам себе забьет». «Арсеналу» надо придерживаться своей игры. Сегодня было 18 ударов – значит, надо 35»

– Насколько разочаровывает то, что вы играете хорошо, но не побеждаете? – Да, это разочаровывает, но что тут сделаешь? Я не могу сказать: «Играйте плохо, не бейте, и «Ливерпуль» забьет в свои ворота – так победим».