Экономисты РАН: единственный способ замедлить инфляцию - расширить предложение

Единственный фактор, способный замедлить темпы инфляции в России, - расширение предложения. К такому выводу пришли экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв, Михаил Гусев и Филипп Некрасов.
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