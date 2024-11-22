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Экономисты РАН: единственный способ замедлить инфляцию - расширить предложение

Экономисты РАН: единственный способ замедлить инфляцию - расширить предложение

Единственный фактор, способный замедлить темпы инфляции в России, - расширение предложения. К такому выводу пришли экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв, Михаил Гусев и Филипп Некрасов.

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