Politico: Китай сократил экспорт военных товаров на Украину, переправив основной объем поставок дронов, тепловизоров, шлемов и бронекерамики в Россию.
Китай сократил экспорт военных товаров на Украину, переправив поставки в Россию
Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
А зачем вообще они доставляли зная о том,что русские воюют с Украиной?Ведь мы очищаем не только от нацизма наш континент где и сами Китай живёт,но и НАТО?Вот задать вопрос,вам китайцы,что важней деньги или не приход НАТОк вам?Весь натиск этих ублюдков держит Россия.Зачем делать свой бизнес на крови которые из-за ваших поставок бьют по русским защищая продвижении натовцев и к вам.Лучше бы соединились с нами,потому что и к вам тоже придут.
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