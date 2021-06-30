Комсомольская правда

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В НАТО отказались покидать Черное море после инцидента с эсминцем

В НАТО отказались покидать Черное море после инцидента с эсминцем

Спецпредставитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что альянс сохранит свое представительство в акватории Черного моря и намерен укреплять сотрудничество с партнерами в данном регионе.

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