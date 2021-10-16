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«Спутник V» может получить постоянную регистрацию в РФ через пару недель

«Спутник V» может получить постоянную регистрацию в РФ через пару недель

Прививка, произведенная в России «Спутник V», может получить постоянную регистрацию на территории РФ уже через несколько недель.

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