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Инфекционист Мескина: на весну приходится пик аллергических заболеваний

Инфекционист Мескина: на весну приходится пик аллергических заболеваний

Весенний период является пиковым временем для аллергических заболеваний. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Вечерняя Москва» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

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