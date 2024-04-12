Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 844 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Саваровский
    Правильно говорил главнокомандующий, что укры потеряют свою государственность.Враг бросил в бой...
  • Руслан Техажев
    А почему так медленно мы реагируем?Президент России ...
  • Svetlana Kuzmina
    Пусть попробуют забрать, ответ России будет молниеносный и очень болезненный, США и ЕС даже не представляют, чем им э...Россия забрала у ...

Натиск усиливается: Кишинев обхаживает влиятельных гагаузов в обход башкана Гуцул

Натиск усиливается: Кишинев обхаживает влиятельных гагаузов в обход башкана Гуцул

В Гагаузии снова «искрит», между Кишиневом и Комратом нарастает конфронтация. Автономия с собственной позицией и устремлениями раздражает режим Майи Санду, который оказывает давление на провинцию, желая лишить ее полномочий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору