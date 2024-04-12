Натиск усиливается: Кишинев обхаживает влиятельных гагаузов в обход башкана Гуцул

В Гагаузии снова «искрит», между Кишиневом и Комратом нарастает конфронтация. Автономия с собственной позицией и устремлениями раздражает режим Майи Санду, который оказывает давление на провинцию, желая лишить ее полномочий.
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