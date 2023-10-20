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Штаб Черноморского флота России был атакован французской ракетой SCALP-EG

Губернатор Севастополя рассказал о подробностях атаки на штаб флота 22 сентября.19 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев встретился с французским журналистам телеканала France 2, и передал им осколок ракеты, которая атаковала здание штаба ЧМ флота днём 22 сентября.

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