Штаб Черноморского флота России был атакован французской ракетой SCALP-EG

Губернатор Севастополя рассказал о подробностях атаки на штаб флота 22 сентября.19 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев встретился с французским журналистам телеканала France 2, и передал им осколок ракеты, которая атаковала здание штаба ЧМ флота днём 22 сентября.