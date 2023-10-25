Мистический декор на Хэллоуин: как быстро украсить помещение своими руками Алёна Юрьева Для тех, кто ценит атмосферу Хэллоуина, но сталкивается с нехваткой времени, мы подготовили восемь бюджетных идей мистического декора, которые можно реализовать за 10 минут.