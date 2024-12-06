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Курские новости

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Старовойт заявил, что самым острым вопросом для Хинштейна будут жилсертификаты

Старовойт заявил, что самым острым вопросом для Хинштейна будут жилсертификаты

Экс-губернатор Курской области и нынешний глава Минтранса РФ Роман Старовойт заявил, что у властей Курской области (речь идет теперь уже о бывшем главе региона Алексее Смирнове и его правительстве) в последнее время были проблемы в коммуникации с людьми, доведении мер поддержки до населения.

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