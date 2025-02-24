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  • Ингерман Ланская
    это всё чухонские кухни.... а ещё белый цвет - это цвет моргаБелый цвет — само...
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Известный ландшафтный архитектор Анна Андреева поделилась с нашими читателями советами на тему озеленения

Известный ландшафтный архитектор Анна Андреева поделилась с нашими читателями советами на тему озеленения

C чего начать? Что сажать в первую очередь? Мне нравится сочетание садовых и дикорастущих растений. Я всегда выращиваю травы — розмарин, мяту, тимьян, лавр — не только для красоты, но и для использования на кухне.

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