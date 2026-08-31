Качество 6800 тонн растительной продукции подтвердили специалисты Тверской испытательной лаборатории

Безопасность и качество 6800 тонн выращенных в Ярославской области моркови, свеклы, капусты и картофеля нового урожая, подготовленных для реализации в розничной торговой сети, подтвердили специалисты Тверской испытательной лаборатории Тверского межрегионального филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в рамках декларирования.
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