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Качество 6800 тонн растительной продукции подтвердили специалисты Тверской испытательной лаборатории

Качество 6800 тонн растительной продукции подтвердили специалисты Тверской испытательной лаборатории

Безопасность и качество 6800 тонн выращенных в Ярославской области моркови, свеклы, капусты и картофеля нового урожая, подготовленных для реализации в розничной торговой сети, подтвердили специалисты Тверской испытательной лаборатории Тверского межрегионального филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в рамках декларирования.

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