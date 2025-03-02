Расчет ОТРК «Искандер-М» накрыл кассетной боевой частью полигон с личным составом ВСУ

Стало известно, что российские войска в ходе СВО нанесли ракетный удар из ОТРК «Искандер-М» боеприпасом с кассетной БЧ по месту формирования157-й отдельной механизированной бригады (157 ОМБр, в/ч А5006) ВСУ на военном полигоне Новомосковский в районе населенного пункта Черкасское в Днепропетровской области.