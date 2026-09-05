ФСБ опубликовала документы о вербовке немцами подростков в годы войны

ФСБ опубликовала засекреченные документы, раскрывающие методы вербовки и подготовки немецких разведчиков среди советских подростков на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны.
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