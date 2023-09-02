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Манон Фьоро победила Роуз Намаюнас на UFC Fight Night 226

На UFC Fight Night 226 в Париже состоялся бой в наилегчайшем весе между Манон Фьоро и Роуз Намаюнас. Намаюнас проиграла единогласным решением судей.

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