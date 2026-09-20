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Царьград

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Сергей Собянин: уничтожено 27 беспилотников, летевших на Москву

Сергей Собянин: уничтожено 27 беспилотников, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 27 беспилотников, направлявшихся на столицу. Ранее сообщалось о 24 нейтрализованных дронах.

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