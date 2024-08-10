Тамбовского бродягу отправили в колонию

За уклонение от административного надзора ранее судимый местный житель приговорен к лишению свободы. Из материалов дела следует, что подсудимый, находясь под административным надзором, нарушил возложенное на него ограничение и самовольно оставил избранное им место жительства в Тамбове.
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